Без них стане тільки краще

Письменник Дмитро Капранов підтримав ідею президента РФ Володимира Путіна

Письменник зазначив, що Україна вдячна Росії, якщо та забере усіх ва*ників з країни. Так він відреагував на заяву Путіна 2018 року, коли глава РФ заявив, що Кремль має плани щодо "залучення наших співвітчизників в Росії".

Таку думку він озвучив для журналістів видання Обозреватель.

"Це давня історія – запрошення росіян повертатися з-за кордону. Зокрема, вона стосується і росіян, які живуть в Україні. Якщо вони заберуть з України всіх ва*ників, ми їм тільки подякуємо. Хай забирають і чоловіків, а не жінок. Взагалі, я б хотів, щоб Росія забрала своїх співвітчизників з України, займалися своїми демографічними проблемами і нехай не лізуть в наші справи", - заявив Капранов.

Крім того, він з сарказмом додав, що підтримує бажання "ва*ників" поїхати в Росію, адже не тільки ж китайцям покращувати демографічну ситуацію в РФ.

"Я підтримую всіх, хто хоче поїхати в Росію і стати її громадянами. Не тільки ж китайцям покращувати їх демографічну ситуацію", - додав письменник.

Також раніше повідомлялося, що Сергій Жадан висловився про третій Майдан в Україні.

За його словами, розмови про третій Майдан в Україні небезпідставні. Більше того, історія свідчить про те, що регулярні революції в країні – це вже закономірність.

Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.