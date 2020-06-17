Без них станет только лучше

Писатель Дмитрий Капранов поддержал идею президента РФ Владимира Путина

Писатель отметил, что Украина поблагодарит Россию, если та заберет всех ва*ников из страны. Так он отреагировал на заявление Путина 2018 года, когда глава РФ заявил, что Кремль имеет планы по "привлечению наших соотечественников в Россию".

Такое мнение он озвучил для журналистов издания Обозреватель.

"Это давняя история – приглашение россиян возвращаться из-за границы. В частности, она касается и россиян, которые живут в Украине. Если они заберут из Украины всех ва*ников, мы их только поблагодарим. Пусть забирают и мужчин, а не только женщин. Вообще, я бы хотел, чтобы Россия забрала своих соотечественников из Украины, занимались своими демографическими проблемами и пусть не лезут в наши дела", - заявил Капранов.

Кроме того, он с сарказмом добавил, что поддерживает желание "ва*ников" поехать в Россию, ведь не только ж китайцам улучшать демографическую ситуацию в РФ.

"Я поддерживаю всех, кто хочет уехать в Россию и стать ее гражданами. Не только ж китайцам улучшать их демографическую ситуацию", - добавил писатель.

Также ранее сообщалось, что Сергей Жадан высказался о третьем Майдане в Украине.

По его словам, разговоры о третьем Майдане в Украине небезосновательны. Более того, история свидетельствует о том, что регулярные революции в стране – это уже закономерность.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.