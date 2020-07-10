Письменник Дмитро Капранов розкрив, як правильно спілкуватися з любителями "російського світу" та голубами миру

За його словами, для переконання представників "творчих професій", які вперто не бачать війни з Росією, цілком прийнятним є застосування фізичного впливу.

Таку думку він висловив 2017 року в ефірі Обозреватель.LIVE.

"По морді. Тут інших варіантів немає, тому що сьогодні війна. Я не знаю, як у кого, але у нас один син відслужив з п'ятої хвилі мобілізації, а зараз інший пішов по мобілізації нової. Тобто, ми приймаємо участь у війні не тільки абстрактно, тому людина, яка говорить, що "це не моє", він для нас особисто заслуговує на табло. Тут без перебільшень", - підкреслив він.

За словами Капранова, подібна позиція характерна для представників російського світу.

"Переконати таких людей неможливо. Така людина не піддається зовнішній логіці, якщо на нього немає струсу. "Русский мир" побудований на насильстві. Поза "ми там, радість чуючи, не хочу я ваших битв" – це як раз елемент "російського світу", - вважає він.

Письменник упевнений, що тільки після такого впливу можна достукатися до свідомості такого співрозмовника.

"Ми, як люди, які десять років жили в Росії тільки в Москві, плюс три роки на Уралі і ще там по дрібницях, прекрасно знаємо, що там людину потрібно спочатку вразити, а потім вона починає тебе слухати. І всім радимо діяти саме в цій парадигмі", - уклав він.

Як повідомляла Politeka, письменник Капранов запропонував єдиний спосіб уберегтися від Росії.

Також Politeka писала, що Капранов закликав РФ забрати росіян з України.