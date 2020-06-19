Письменник Дмитро Капранов вказав на брехню РФ у мовному питанні

Він зазначив, що постійно говорячи про утиски російськомовних громадян в Україні, в самій Росії жорстко регулюється мовне питання, попри те, що там проживає багато національностей.

Про це він заявив в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель.

На його думку, поширення Росією інформації про утиски російськомовних громадян в Україні ніщо інше, як нахабна і брехлива маніпуляція, адже сама вона ніяк не захищає мовні права тих національностей, які проживають на її території.

"Тому що в Росії дуже жорстко регулюється саме мовне середовище, якщо вивіска не російською мовою, то ви платите штраф і міняєте вивіску. І сфера суспільного телебачення там в законі прописана, де виступаючі повинні говорити російською мовою, або ж забезпечити переклад російською мовою. При їх багатонаціональній державі, це вони не вважають утисками", – каже Капранов.

За словами письменника, в таких заявах вони будують свою пропаганду, щоб потім окупувати території прикриваючись захистом російськомовного населення.

"В Росії спочатку на Донбасі всіх переконували в тому, що вони повинні говорити і писати російською, а потім ввели війська. І тут нічого не змінюється, їх завдання розширювати свої сфери впливу, говорити, що ось там утисків російськомовних, а значить ми туди завтра ведемо війська. Це ні що інше, як прикриття своїх імперських планів окупації", – пояснює він.

Єдиним способом вберегтися від російської брехні, як вважає Капранов, є відомості інформаційного, митного та військового парканів на кордоні з Росією.

"Тобто обмеження будь-якої інформації з Росії, оскільки ми де-факто в стані війни, це абсолютно нормально. Заборонити російські телесеріали, книги, трансляцію їх телесигналу, радіосигналу. Необхідно побудувати міцний, щільний паркан з Росією у всіх сферах нашого життя", – сказав письменник.

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