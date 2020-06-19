Писатель Дмитрий Капранов указал на ложь РФ в языковом вопросе

Он отметил, что постоянно говоря о притеснениях русскоязычных граждан в Украине, в самой России жестко регулируется языковой вопрос, несмотря то, что там проживает много национальностей.

Об этом он заявил в интервью для журналистов издания Обозреватель.

По его мнению, распространение Россией информации о притеснениях русскоязычных граждан в Украине ничто иное, как наглая и лживая манипуляция, ведь сама она никак не защищает языковые права тех национальностей, проживающих на ее территории.

"Потому что в России очень жестко регулируется именно языковая среда, если вывеска не на русском языке, то вы платите штраф и меняете вывеску. И сфера общественного телевидения там в законе прописана, где выступающие должны говорить на русском языке, или же обеспечить перевод на русском языке. При их многонациональном государстве, это они не считают притеснениями", – говорит Капранов.

По словам писателя, в таких заявлениях они строят свою пропаганду, чтобы потом оккупировать территории прикрываясь защитой русскоязычного населения.

"В России сначала на Донбассе всех убеждали в том, что они должны говорить и писать по-русски, а потом ввели войска. И здесь ничего не меняется, их задача расширять свои сферы влияния, говорить, что вот там притесняют русскоязычных, а значит мы туда завтра ведем войска. Это не что иное, как прикрытие своих имперских планов оккупации", – объясняет он.

Единственным способом уберечься от российской лжи, как считает Капранов, есть сведения информационного, таможенного и военного заборов на границе с Россией.

"То есть ограничения любой информации из России, поскольку мы де-факто в состоянии войны, это совершенно нормально. Запретить российские телесериалы, книги, трансляцию их телесигнала, радиосигнала. Необходимо построить прочный, плотный забор с Россией во всех сферах нашей жизни", – сказал писатель.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.