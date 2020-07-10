Писатель Дмитрий Капранов раскрыл, как правильно общаться с любителями "русского мира" и голубями мира

По его словам, для переубеждения представителей "творческих профессий", которые упорно не видят войны с Россией, вполне приемлемым является применение физического воздействия.

Такое мнение он высказал 2017 года в эфире Обозреватель.LIVE.

"По морде. Тут других вариантов нет, потому что сегодня война. Я не знаю, как у кого, но у нас один сын отслужил по пятой волне мобилизации, а сейчас другой пошел по мобилизации новой. То есть, мы принимаем участие в войне не только абстрактно, поэтому человек, который говорит, что "это не мое", он для нас лично заслуживает в табло. Здесь без преувеличений", - подчеркнул он.

По словам Капранова, подобная позиция характерна для представителей русского мира.

"Переубедить таких людей невозможно. Такой человек не поддается внешней логике, если на него нет сотрясения. "Русский мир" построен на насилии. Поза "мы там, радость чуя, не хочу я ваших битв" – это как раз элемент "русского мира", - считает он.

Писатель уверен, что только после такого воздействия можно достучаться до сознания такого собеседника.

"Мы, как люди, которые десять лет жили в России только в Москве, плюс три года на Урале и еще там по мелочам, прекрасно знаем, что там человека нужно сначала поразить, а потом он начинает тебя слушать. И всем советуем действовать именно в этой парадигме", - заключил он.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что Капранов призвал РФ забрать россиян из Украины.