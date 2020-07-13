Писатель Дмитрий Капранов назвал главное отличие украинцев от россиян

По его словам, свобода и жизнь – это две главные ценности, на которых базируется менталитет украинцев и их национальная идея. В то же время у россиян на первом месте находятся государство и "русский мир".

Такое мнение он озвучил 2017 года в эфире Обозреватель.LIVE.

Так, в ходе беседы он отметил, что понятие "украинский мир" отражает суть национальной идеи украинцев, их идентичность и не имеет отношения к политике.

"Украинский мир сформировался не за 4 года, а за 300 с лишним лет. Но, поскольку он у нас живет в полуподполье, то - мы проявления этого украинского мира видим только в критических ситуациях", - отметил литератор.

Писатель рассказал о многочисленных дискуссиях с родственниками и знакомыми из РФ, которые после Революции Достоинства спрашивали: "Ну, и чего вы достигли? Что вы наскакали?".

По его словам, отношение украинцев и россиян к свободе и ценности человеческой жизни абсолютно разное.

"Да, в России тоже мама – это святое. В России тоже есть чувство правды, свободы… но оно просто в иерархии (ценностей находится) дальше. У нас на первом месте свобода, жизнь и так далее. А у них на первом месте империя и матушка-Россия, "русский мир", а потом все остальное. Мы понимаем, что это вопрос приоритетов", - добавил Капранов.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что Капранов призвал РФ забрать россиян из Украины.