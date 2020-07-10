Український письменник Сергій Жадан висловився про жителів Донбасу

Зокрема, він розповів, як саме необхідно реінтегрувати Донбас до складу України. Крім того, відомий письменник висловив думку, що на Сході країни "достатньо людей, які люблять її і намагаються щось для неї зробити".

Таку думку він озвучив 2018 року в інтерв'ю виданню Главред.

"Мені здається, треба триматися за людей, яким не треба нічого реінтегрувати. На Донбасі їх насправді досить багато. Вони люблять свою країну і намагаються щось для неї зробити. От їм і треба допомагати. Як українізувати людину, яка ненавидить Україну - я не знаю. І чи потрібно це взагалі - теж не впевнений. Це, швидше, питання до правоохоронців. Або психологів", - сказав письменник.

За словами письменника, який сам народився в місті Старобільську Луганської області, ніякого "донбаського менталітету", про який часто згадують, не існує.

"На моє глибоке переконання ніякого донбаського менталітету не існує. Просто є люди, які люблять свою країну, і люди, які її ненавидять. При цьому вони можуть жити на одній вулиці", - пояснив він.

Також раніше повідомлялося, що Сергій Жадан висловився про третій Майдан в Україні. За його словами, розмови про третій Майдан в Україні небезпідставні. Більше того, історія свідчить про те, що регулярні революції в країні – це вже закономірність.

Як повідомляла Politeka, Жадан розкрив, що чекає Україну після повернення Донбасу.

Також Politeka писала, що Жадан вважає Євромайдан незавершеним.