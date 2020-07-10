Украинский писатель Сергей Жадан высказался о жителях Донбасса

В частности, он рассказал, как именно необходимо реинтегрировать Донбасс в состав Украины. Кроме того, известный писатель высказал мнение, что на Востоке страны "достаточно людей, которые любят ее и пытаются что-то для нее сделать".

Такое мнение он озвучил 2018 года в интервью изданию Главред.

"Мне кажется, надо держаться за людей, которым не надо ничего реинтегрировать. На Донбассе их на самом деле достаточно. Они любят свою страну и пытаются что-то для нее сделать. Вот им и нужно помогать. Как украинизировать человека, который Украину ненавидит - я не знаю. И нужно ли это вообще - тоже не уверен. Это, скорее, вопрос к правоохранителям. Или психологам", - сказал писатель.

По словам писателя, который сам родился в городе Старобельске Луганской области, никакого "донбасского менталитета", о котором часто вспоминают, не существует.

"По моему глубокому убеждению никакого донбасского менталитета не существует. Просто есть люди, которые любят свою страну, и люди, которые ее ненавидят. При этом они могут жить на одной улице", - пояснил он.

Также ранее сообщалось, что Сергей Жадан высказался о третьем Майдане в Украине. По его словам, разговоры о третьем Майдане в Украине небезосновательны. Более того, история свидетельствует о том, что регулярные революции в стране – это уже закономерность.

Напомним, что Жадан встал на защиту русскоговорящих в Украине.

Также Politeka писала, что Жадан считает Евромайдан незавершенным.