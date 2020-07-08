Відомий письменник і музикант Сергій Жадан розповів, чим відрізняються росіяни і українці

Письменник вважає, що головна відмінність України від Росії полягає в іншому розумінні українцями "природи держави і природи суспільства". Наша країна інша не тільки історично, але й культурно.

Таку заяву він зробив 2018 року в ефірі для журналістів телеканалу NewsOne.

"Україна ментально, культурно та історично інша. Ми інші. Мені здається у нас зовсім інше розуміння понять природи держави, природи країни, природи суспільства... Ми просто інші", - сказав Жадан.

При цьому письменник не уточнив, як саме він трактує ці поняття.

На його думку, незважаючи на те, що у Росії і України є спільна історія, вона "колоніальна і більше нас роз'єднує, ніж об'єднує".

Також раніше повідомлялося, що Сергій Жадан висловився про третій Майдан в Україні. За його словами, розмови про третій Майдан в Україні небезпідставні. Більше того, історія свідчить про те, що регулярні революції в країні – це вже закономірність.

"Я думаю, що можлива (революція. – прим. ред.) і не одна в Україні. Зараз всі говорять про третій новий Майдан, забуваючи, що вся історія новітньої України – це вуличні протести, це масові виступи, які фактично і дають поштовхи руху державі", – підкреслив він.

Як повідомляла Politeka, Жадан розкрив, що чекає Україну після повернення Донбасу.

Також Politeka писала, що Жадан вважає Євромайдан незавершеним.