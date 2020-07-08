Известный писатель и музыкант Сергей Жадан рассказал, чем отличаются россияне и украинцы

Писатель считает, что главное отличие Украины от России состоит в другом понимании украинцами "природы государства и природы общества". Наша страна другая не только исторически, но и культурно.

Такое заявление он сделал 2018 года в эфире для журналистов телеканала NewsOne.

"Украина ментально, культурно и исторически другая. Мы другие. Мне кажется у нас совсем другое понимание понятий природы государства, природы страны, природы общества... Мы просто другие", - сказал Жадан.

При этом писатель не уточнил, как именно он трактует эти понятия.

По его мнению, несмотря на то, что у России и Украины есть общая история, она "колониальная и больше нас разъединяет, чем объединяет".

Также ранее сообщалось, что Сергей Жадан высказался о третьем Майдане в Украине. По его словам, разговоры о третьем Майдане в Украине небезосновательны. Более того, история свидетельствует о том, что регулярные революции в стране – это уже закономерность.

"Я думаю, что возможна (революция. – прим. ред.) и не одна в Украине. Сейчас все говорят о третьем новом Майдане, забывая, что вся история новейшей Украины – это уличные протесты, это массовые выступления, которые фактически и дают толчки движения государству", – подчеркнул он.

Напомним, что Жадан встал на защиту русскоговорящих в Украине.

Также Politeka писала, что Жадан считает Евромайдан незавершенным.