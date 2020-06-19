Відомий письменник Сергій Жадан висловився про російську мову в Україні
На його думку, любити Україну можна і російською мовою. Про це він розповів 2017 року в інтерв'ю Радіо Максимум.
Він пояснив, що знає багатьох волонтерів, активістів і добровольців, які розмовляють російською мовою.
"Мені постійно доводиться говорити цю фразу, можна любити Україну російською мовою. І постійно доводиться чути критику за цю фразу. Я це кажу не тому, що намагаюся займатися якоюсь пропагандою, а тому, що особисто знаю багатьох людей, які є добровольцями, волонтерами, громадськими активістами, але вони не відмовилися від своєї російської мови", - розповів він.
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За словами письменника, людям, у яких немає необхідного середовища не так вже й легко почати спілкуватися українською мовою.
"Я можу їх зрозуміти: у тебе немає середовища, у тебе немає практики... Це насправді не так просто. Треба дуже захотіти, щоб взяти і раптом заговорити мовою, якою ти досі не спілкувався", - додав Жадан.
Також раніше повідомлялося, що Сергій Жадан висловився про третій Майдан в Україні.
За його словами, розмови про третій Майдан в Україні небезпідставні. Більше того, історія свідчить про те, що регулярні революції в країні – це вже закономірність.
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