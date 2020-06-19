Відомий письменник Сергій Жадан висловився про російську мову в Україні

На його думку, любити Україну можна і російською мовою. Про це він розповів 2017 року в інтерв'ю Радіо Максимум.

Він пояснив, що знає багатьох волонтерів, активістів і добровольців, які розмовляють російською мовою.

"Мені постійно доводиться говорити цю фразу, можна любити Україну російською мовою. І постійно доводиться чути критику за цю фразу. Я це кажу не тому, що намагаюся займатися якоюсь пропагандою, а тому, що особисто знаю багатьох людей, які є добровольцями, волонтерами, громадськими активістами, але вони не відмовилися від своєї російської мови", - розповів він.

За словами письменника, людям, у яких немає необхідного середовища не так вже й легко почати спілкуватися українською мовою.

"Я можу їх зрозуміти: у тебе немає середовища, у тебе немає практики... Це насправді не так просто. Треба дуже захотіти, щоб взяти і раптом заговорити мовою, якою ти досі не спілкувався", - додав Жадан.

Також раніше повідомлялося, що Сергій Жадан висловився про третій Майдан в Україні.

За його словами, розмови про третій Майдан в Україні небезпідставні. Більше того, історія свідчить про те, що регулярні революції в країні – це вже закономірність.

Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.