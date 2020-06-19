Известный писатель Сергей Жадан высказался о российском языке в Украине

По его мнению, любить Украину можно и на русском языке. Об этом он рассказал 2017 года в интервью Радио Максимум.

Он объяснил, что знает многих волонтеров, активистов и добровольцев, которые разговаривают на русском языке.

"Мне постоянно приходится говорить эту фразу, можно любить Украину на русском языке. И постоянно приходится слышать критику за эту фразу. Я это говорю не потому, что пытаюсь заниматься какой-то пропагандой, а потому, что лично знаю многих людей, которые являются добровольцами, волонтерами, общественными активистами, но они не отказались от своего русского языка", - рассказал он.

По словам писателя, людям, у которых нет необходимой среды не так уж легко начать общаться на украинском языке.

"Я могу их понять: у тебя нет среды, у тебя нет практики... Это на самом деле не так просто. Надо очень захотеть, чтобы взять и вдруг заговорить на языке, на котором ты до сих пор не общался", - добавил Жадан.

Также ранее сообщалось, что Сергей Жадан высказался о третьем Майдане в Украине.

По его словам, разговоры о третьем Майдане в Украине небезосновательны. Более того, история свидетельствует о том, что регулярные революции в стране – это уже закономерность.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.