Відомий письменник Сергій Жадан висловився про повернення Донбасу в Україну

За його словами, окуповані Донецьк і Луганськ рано чи пізно все-таки повернуться до складу України.

У той же час, на його думку, говорити про конкретні терміни поки неможливо. Цю точку зору він озвучив в інтерв'ю журналістки Соні Кошкіної в її програмі "KishkiNa" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Для мене очевидно, що Донецьк і Луганськ повернуться до складу України, тому що це ("ДНР" і "ЛНР" - прим. ред.) неприродні, штучні утворення", - сказав Жадан.

Також письменник зазначив, що процес повернення окупованих регіонів не буде гладким.

"Ми живемо трохи в різних реальностях. Якщо уявити, що завтра Донецьк повернеться до складу України, то так, будуть проблеми", - додав він.

Також раніше повідомлялося, що Сергій Жадан висловився про третій Майдан в Україні.

За його словами, розмови про третій Майдан в Україні небезпідставні. Більше того, історія свідчить про те, що регулярні революції в країні – це вже закономірність.

"Я думаю, що можлива (революція. – прим. ред.) і не одна в Україні. Зараз всі говорять про третій новий Майдан, забуваючи, що вся історія новітньої України – це вуличні протести, це масові виступи, які фактично і дають поштовхи руху державі", – підкреслив він.

Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.