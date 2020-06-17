Известный писатель Сергей Жадан высказался о возращении Донбасса в Украину
По его словам, оккупированные Донецк и Луганск рано или поздно все-таки вернутся в состав Украины.
В то же время, по его мнению, говорить о конкретных сроках пока невозможно. Данную точку зрения он озвучил в интервью журналистке Соне Кошкиной в ее программе "KishkiNa" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
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"Для меня очевидно, что Донецк и Луганск вернутся в состав Украины, потому что это ("ДНР" и "ЛНР" - прим. ред.) неестественные, искусственные образования", - сказал Жадан.
Также писатель отметил, что процесс возвращения оккупированных регионов не будет гладким.
"Мы живем немного в разных реальностях. Если представить, что завтра Донецк вернется в состав Украины, то да, будут проблемы", - добавил он.
Также ранее сообщалось, что Сергей Жадан высказался о третьем Майдане в Украине.
По его словам, разговоры о третьем Майдане в Украине небезосновательны. Более того, история свидетельствует о том, что регулярные революции в стране – это уже закономерность.
"Я думаю, что возможна (революция. – прим. ред.) и не одна в Украине. Сейчас все говорят о третьем новом Майдане, забывая, что вся история новейшей Украины – это уличные протесты, это массовые выступления, которые фактически и дают толчки движения государству", – подчеркнул он.
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.