Известный писатель Сергей Жадан высказался о возращении Донбасса в Украину

По его словам, оккупированные Донецк и Луганск рано или поздно все-таки вернутся в состав Украины.

В то же время, по его мнению, говорить о конкретных сроках пока невозможно. Данную точку зрения он озвучил в интервью журналистке Соне Кошкиной в ее программе "KishkiNa" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Для меня очевидно, что Донецк и Луганск вернутся в состав Украины, потому что это ("ДНР" и "ЛНР" - прим. ред.) неестественные, искусственные образования", - сказал Жадан.

Также писатель отметил, что процесс возвращения оккупированных регионов не будет гладким.

"Мы живем немного в разных реальностях. Если представить, что завтра Донецк вернется в состав Украины, то да, будут проблемы", - добавил он.

Также ранее сообщалось, что Сергей Жадан высказался о третьем Майдане в Украине.

По его словам, разговоры о третьем Майдане в Украине небезосновательны. Более того, история свидетельствует о том, что регулярные революции в стране – это уже закономерность.

"Я думаю, что возможна (революция. – прим. ред.) и не одна в Украине. Сейчас все говорят о третьем новом Майдане, забывая, что вся история новейшей Украины – это уличные протесты, это массовые выступления, которые фактически и дают толчки движения государству", – подчеркнул он.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.