Український письменник Сергій Жадан розповів, що допоможе Україні в майбутньому
Про це він розповів під час інтерв'ю 2017 року для журналістів Нового времени. За його словами, позитивно змінити майбутнє України може тільки громадянське суспільство.
Пишногруда російська Кардашьян розбурхала позою в золотому бікіні: "Цікавий видочок"
ПриватБанк викрили у новому обмані з картами і рахунками, важлива заява: "По-тихому нараховують..."
Зарплати українців злетять з 1 липня, в Кабміні озвучили нові суми: "Збільшать на..."
Скасування пенсій в Україні: Пенсійний фонд прийняв тверде рішення, кого залишать без грошей
Він підкреслив, що багато з питань, які були підняті під час Майдану, так і залишилися невирішеними.
"Майдан - це двері, які так і не закрилися. Більшість питань, які підіймалися, досі вимагають вирішення. Тому вся ця історія повинна мати продовження", - зазначив Жадан.
За його словами, під поняттям патріотизму люди зазвичай розуміють щось своє.
"Кожен під патріотизмом розуміє щось своє. В якись момент громадських лідерів витіснили політики, які привласнили революцію. Але лідери нікуди не зникли. Вони пішли в активісти, добровольцями на фронт і сьогодні так чи інакше працюють", - сказав письменник.
Він додав, що дуже шкода, що люди, які виходили на Майдан, відмовилися від своїх цінностей, а багато хто, хто готовий віддати своє життя за країну, часто ведуться на спекуляції.
"Там зійшлися люди з різними політичними поглядами та ідеологією. Націоналісти, ліберали, демократи, ліві. Вони прийняли спільну платформу: у нас є спільний ворог - Янукович і його режим. Хтось підтримував євроінтеграцію, хтось - ні, але слова свобода, демократія, совість тоді на Майдані звучали щиро і без пафосу", - нагадав письменник.
Як повідомляла Politeka, Жадан розкрив, що чекає Україну після повернення Донбасу
Також Politeka писала, що Жадан заговорив про третій Майдан в Україні