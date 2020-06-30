Український письменник Сергій Жадан розповів, що допоможе Україні в майбутньому

Про це він розповів під час інтерв'ю 2017 року для журналістів Нового времени. За його словами, позитивно змінити майбутнє України може тільки громадянське суспільство.

Він підкреслив, що багато з питань, які були підняті під час Майдану, так і залишилися невирішеними.

"Майдан - це двері, які так і не закрилися. Більшість питань, які підіймалися, досі вимагають вирішення. Тому вся ця історія повинна мати продовження", - зазначив Жадан.

За його словами, під поняттям патріотизму люди зазвичай розуміють щось своє.

"Кожен під патріотизмом розуміє щось своє. В якись момент громадських лідерів витіснили політики, які привласнили революцію. Але лідери нікуди не зникли. Вони пішли в активісти, добровольцями на фронт і сьогодні так чи інакше працюють", - сказав письменник.

Він додав, що дуже шкода, що люди, які виходили на Майдан, відмовилися від своїх цінностей, а багато хто, хто готовий віддати своє життя за країну, часто ведуться на спекуляції.

"Там зійшлися люди з різними політичними поглядами та ідеологією. Націоналісти, ліберали, демократи, ліві. Вони прийняли спільну платформу: у нас є спільний ворог - Янукович і його режим. Хтось підтримував євроінтеграцію, хтось - ні, але слова свобода, демократія, совість тоді на Майдані звучали щиро і без пафосу", - нагадав письменник.

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