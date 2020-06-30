Украинский писатель Сергей Жадан рассказал, что поможет Украине в будущем

Об этом он рассказал во время интервью 2017 года для журналистов Новому времени. По его словам, позитивно изменить будущее Украины может только гражданское общество.

Он подчеркнул, что многие из вопросов, которые были подняты во время Майдана, так и остались нерешенными.

"Майдан - это двери, которые так и не закрылись. Большинство вопросов, которые тогда поднимались, до сих пор требуют решения. Поэтому вся эта история должна иметь продолжение", - отметил Жадан.

По его словам, под понятием патриотизма люди обычно понимают что-то свое.

"Каждый под патриотизмом подразумевает что-то свое. В какой-то момент общественных лидеров вытеснили политики, присвоившие революцию. Но лидеры никуда не исчезли. Они ушли в активисты, добровольцами на фронт и сегодня так или иначе работают", - сказал писатель.

Он добавил, что очень жаль, что люди, которые выходили на Майдан, отказались от своих ценностей, а многие, кто готов отдать свою жизнь за страну, часто ведутся на спекуляции.

"Там сошлись люди с разными политическими взглядами и идеологией. Националисты, либералы, демократы, левые. Они приняли общую платформу: у нас есть общий враг - Янукович и его режим. Кто-то поддерживал евроинтеграцию, кто-то - нет, но слова свобода, демократия, совесть тогда на Майдане звучали искренне и без пафоса", - напомнил писатель.

Напомним, что Жадан встал на защиту русскоговорящих в Украине

Также Politeka писала, что Жадан заговорил о третьем Майдане в Украине