Украинский писатель Сергей Жадан рассказал, что поможет Украине в будущем
Об этом он рассказал во время интервью 2017 года для журналистов Новому времени. По его словам, позитивно изменить будущее Украины может только гражданское общество.
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Он подчеркнул, что многие из вопросов, которые были подняты во время Майдана, так и остались нерешенными.
"Майдан - это двери, которые так и не закрылись. Большинство вопросов, которые тогда поднимались, до сих пор требуют решения. Поэтому вся эта история должна иметь продолжение", - отметил Жадан.
По его словам, под понятием патриотизма люди обычно понимают что-то свое.
"Каждый под патриотизмом подразумевает что-то свое. В какой-то момент общественных лидеров вытеснили политики, присвоившие революцию. Но лидеры никуда не исчезли. Они ушли в активисты, добровольцами на фронт и сегодня так или иначе работают", - сказал писатель.
Он добавил, что очень жаль, что люди, которые выходили на Майдан, отказались от своих ценностей, а многие, кто готов отдать свою жизнь за страну, часто ведутся на спекуляции.
"Там сошлись люди с разными политическими взглядами и идеологией. Националисты, либералы, демократы, левые. Они приняли общую платформу: у нас есть общий враг - Янукович и его режим. Кто-то поддерживал евроинтеграцию, кто-то - нет, но слова свобода, демократия, совесть тогда на Майдане звучали искренне и без пафоса", - напомнил писатель.
Напомним, что Жадан встал на защиту русскоговорящих в Украине
Также Politeka писала, что Жадан заговорил о третьем Майдане в Украине