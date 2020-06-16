Відомий письменник Сергій Жадан висловився про третій Майдан в Україні

За його словами, розмови про третій Майдан в Україні небезпідставні. Більше того, історія свідчить про те, що регулярні революції в країні – це вже закономірність.

Такий прогноз він озвучив 2019 року в інтерв'ю для програми "Рандеву" журналістки Яніни Соколової (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Я думаю, що можлива (революція. – прим. ред.) і не одна в Україні. Зараз всі говорять про третій новий Майдан, забуваючи, що вся історія новітньої України – це вуличні протести, це масові виступи, які фактично і дають поштовхи руху державі", – підкреслив він.

Він зазначив, що за роки незалежності в Україні спостерігалося кілька масштабних революцій, тому невиключено, що вони відбудуться знову.

"Це і студентські протести 90-го року, це та "Україна без Кучми" (про неї чомусь часто забувають, хоча вона була дуже важлива для пробудження громадянського суспільства), і 2004 рік, і виступи 2010 року більш регіональні, і 2014 рік. Тому я можу припустити, що на наш з тобою повік ще випаде не одна революція", – додав він, відповідаючи на питання Соколової.

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За його словами, багато українців добре ставляться до Росії, тому що ця симпатія тримається на пам'яті про відомих російських літературних творах, а також любові до радянських фільмів.

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