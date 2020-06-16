Известный писатель Сергей Жадан высказался о третьем Майдане в Украине

По его словам, разговоры о третьем Майдане в Украине небезосновательны. Более того, история свидетельствует о том, что регулярные революции в стране – это уже закономерность.

Такой прогноз он озвучил 2019 года в интервью для программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думаю, что возможна (революция. – прим. ред.) и не одна в Украине. Сейчас все говорят о третьем новом Майдане, забывая, что вся история новейшей Украины – это уличные протесты, это массовые выступления, которые фактически и дают толчки движения государству", – подчеркнул он.

Он отметил, что за года независимости в Украине наблюдалось несколько масштабных революций, поэтому неисключено, что они произойдут вновь.

"Это и студенческие протесты 90-го года, это и "Украина без Кучмы" (о ней почему-то часто забывают, хотя она была очень важна для пробуждения гражданского общества), это и 2004 год, и выступления 2010 года более региональные, и 2014 год. Поэтому я могу предположить, что на наш с тобой век еще выпадет не одна революция", – добавил он, отвечая на вопрос Соколовой.

Также ранее сообщалось, что украинский писатель Андрей Кокотюха рассказал, почему некоторые украинцы все еще хорошо относятся к россиянам.

По его словам, многие украинцы по‑прежнему хорошо относятся к России, потому что эта симпатия держится на памяти об известных российских литературных произведениях, а также любви к советским фильмам.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.