Російський письменник Віктор Єрофєєв висловився про конфлікт України і Росії

За його словами, після завершення ініційованого Кремлем збройного конфлікту на Донбасі Україні та Російській Федерації не вдасться відновити колишні міждержавні відносини.

Таку думку 2015 року він озвучив в ефірі "Ехо Москви".

"Ми (Україна і Росія. - прим. ред.) повернемося в зовсім іншу ситуацію після завершення конфлікту на Донбасі, тому що, якщо у українців вийде, – чого я їм бажаю – це буде рух у бік Польщі. Знаєте, в 89-му році – у мене перша дружина з Варшави, тому я досить непогано знаю ситуацію – там в банках огірки стояли мариновані в магазинах і по дорогах ходили п'яні люди, загалом, була повна депресія. А ось зараз поїдьте, подивіться – це навіть таксисти кажуть: "А у нас зараз непогано живеться", - упевнений він.

Єрофєєв підкреслив, що майбутнє України залежить від рішення офіційної влади нагальних проблем.

"Тут, взагалі, все залежить від того, як президент України візьметься вирішувати ці проблеми. Чи вдасться їм подолати всі ці шалені біди. От Юрій Андрухович – це письменник такий самий, відомий — каже, що це корупція – це гідра: відрубаєш голову… а я думаю, що, може бути, десь гідра і закінчиться – треба знати, де рубати", - резюмував він.

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