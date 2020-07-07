Российский писатель Виктор Ерофеев высказался о конфликте Украины и России
По его словам, после завершения инициированного Кремлем вооруженного конфликта на Донбассе Украине и Российской Федерации не удастся восстановить былые межгосударственные отношения.
Такое мнение 2015 года он озвучил в эфире "Эха Москвы".
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"Мы (Украина и Россия. - прим. ред.) вернемся в совсем другую ситуацию после завершения конфликта на Донбассе, потому что, если у украинцев получится, – чего я им желаю – это будет движение в сторону Польши. Знаете, в 89-м году – у меня первая жена из Варшавы, поэтому я довольно неплохо знаю ситуацию – там в банках огурцы стояли маринованные в магазинах и по дорогам ходили сильно пьяные люди, в общем, была полная депрессия. А вот сейчас съездите, посмотрите – это даже таксисты говорят: "А у нас сейчас неплохо живется", - уверен он.
Ерофеев подчеркнул, что будущее Украины зависит от решения официальных властей насущных проблем.
"Тут, в общем-то, все зависит от того, как президент Украины возьмется решать эти проблемы. Удастся им побороть эти все безумные беды. Вот Юрий Андрухович – это писатель самый такой, известный — говорит, что это коррупция – это гидра: отрубаешь голову… а я думаю, что, может быть, где-то гидра и закончится – надо знать, где рубить", - резюмировал он.
Напомним, что писатель Ерофеев объяснил, почему Россия вцепилась в Украину.
Также Politeka писала, что писатель Ерофеев назвал самый большой страх россиян