Російський письменник Віктор Єрофєєв висловився про кремлівську пропаганду

На його думку, кремлівський режим знайшов безвідмовний спосіб впливу на уми росіян. День Перемоги став універсальним засобом зміцнення влади президента Володимира Путіна і мобілізацією людей на боротьбу з неіснуючим ворогом.

Таку думку він озвучив 2017 року в інтерв'ю на сайті "Ехо Москви".

Він стверджує, що в Росії "перекодували" свято 9 Травня: "Воно тепер стало святом, загалом, непереможної Росії, яка, правда, незрозуміло, від кого обороняється, тому що ніхто не збирається нападати. Але вони готові оборонятися".

"Модернізація не вийшла. Ніщо інше не вийшло, а мобілізація потрапила в точку. Тому, чому дивуватися? Треба одягнути всім пілотку. Стрічок на всіх вистачить. І жити в такому стані, бо так велить режим. Так що все зрозуміло, все зрозуміло", - підкреслив він.

На думку Єрофєєва, сама ідея мобілізації захоплює досить серйозно серця росіян, "і вони готові до реакції на всякого роду псевдопровокації з боку інших держав".

"Адже переважна кількість російських громадян вважає, що Захід хоче захопити всі природні ресурси РФ: відібрати нафту, газ – і все поділити. І всі цього бояться. Всі просто поголовно бояться. Тому приходить режим і каже: "А ми вас захистимо. І ми не поступимося не п'яді. І це мобілізує. Справа в тому, що просто все інше не працює. І модернізація якось не в дусі наших співгромадян, та ніяк не працює капіталізм. Він просто не працює. Це теж не наша скріпа", - заявив російський письменник.

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