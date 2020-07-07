Письменник і журналіст Сергій Лойко озвучив, як можна повернути Крим в Україну

На його думку, анексованний Росією Крим в будь-якому випадку повернеться до складу України. Він відзначив, що, швидше за все, Росія "віддасть" Крим після того, як Путін залишить посаду президента.

Про це йшлося 2018 року в його блозі на "Обозреватель".

"Повертати його необхідно. Без цього Росія не повернеться в цивілізований світ, а її окремішність і закритість будуть посилюватися місяцями і роками, які нас чекають на тлі розвалу російської економіки. Ось прийде до влади після смерті Путіна умовний Навальний і скажуть, що так, були перегини на місцях, при Путіні були прийняті неправильні закони і дійсно референдум в Криму не був законним за українськими законами", - написав Лойко.

Тоді, за словами журналіста, буде проведено "справжній референдум", а Росія, у свою чергу, буде просити скасування санкцій, адже як відомо санкції зіпсували економічну ситуацію в Україні.

"І як би на цьому референдумі не проголосували, все одно підрахують так, як це вигідно Кремлю саме в цьому умовному майбутньому. А потім скажуть: ну так, дійсно, кримський народ проголосував за повернення України. Ми повертаємо Крим, будь ласка, відмініть санкції і давайте мир, дружба, жуйка", - написав Лойко.

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