Писатель и журналист Сергей Лойко озвучил, как можно вернуть Крым в Украину

По его мнению, аннексированный Россией Крым в любом случае вернется в состав Украины. Он отметил, что, скорее всего, Россия "отдаст" Крым после того, как Путин покинет должность президента.

Об этом шла речь 2018 года в его блоге на "Обозревателе".

"Возвращать его необходимо. Без этого Россия не вернется в цивилизованный мир, а ее обособленность и закрытость будут усугубляться месяцами и годами, которые нам предстоят на фоне развала российской экономики. Вот придет к власти после смерти Путина условный Навальный и скажут, что да, были перегибы на местах, при Путине были приняты неправильные законы и действительно референдум в Крыму не был законным по украинским законам", - написал Лойко.

Тогда, по словам журналиста, будет проведен "настоящий референдум", а Россия, в свою очередь, будет просить отмены санкций, ведь как известно санкции подпортили экономическую ситуацию в Украине.

"И как бы на этом референдуме не проголосовали, все равно подсчитают так, как это выгодно Кремлю именно в этом условном будущем. А потом скажут: ну да, действительно, крымский народ проголосовал за возвращение Украине. Мы возвращаем Крым, пожалуйста, отмените санкции и давайте мир, дружба, жвачка", - написал Лойко.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.