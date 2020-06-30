Відомий журналіст і письменник Сергій Лойко висловився про війну на Донбасі
На його думку, війна в Україні закінчиться швидше, ніж в Афганістані, де агресія тривала 10 років.
Про це він розповів в інтерв'ю Апострофу.
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Він підкреслив, що режим президента Росії Володимира Путіна «пожирає сам себе».
«Агресія в Афганістані тривала 10 років. Я думаю, що на Донбасі все скінчиться значно швидше. Путінський режим пожирає сам себе. Американський Конгрес схвалив практично одностайним голосуванням нові санкції проти Росії, а Росія перетворилася на ізгоя кшталт Північної Кореї, та на зразок Ірану. Керівництво Росії займається тільки питаннями свого особистого збагачення. У керівництва країни немає ніякої ідеології, окрім ідеології особистого збагачення і поголовного обману. Це довго тривати не може», - сказав Лойко.
Також раніше повідомлялося, що прозаїк Олег Полоз розповів, як на Донбасі живеться жителям, які мають проукраїнську позицію.
Так, він заявив, що на Донбасі залишилося багато людей з проукраїнською позицією. Письменник зазначив, що вони можуть спілкуватися російською мовою, але це не змінює їх бажання "повернутися назад в Україну".
За словами письменника, дуже легко когось звинувачувати і кричати про патріотизм, перебуваючи на мирній території, а не на Донбасі.
Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом.
Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.