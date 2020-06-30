Известный журналист и писатель Сергей Лойко высказался о войне на Донбассе
По его мнению, война в Украине закончится быстрее, чем в Афганистане, где агрессия продолжалась 10 лет.
Об этом он рассказал в интервью Апострофу.
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Он подчеркнул, что режим президента России Владимира Путина «пожирает сам себя».
«Агрессия в Афганистане продолжалась 10 лет. Я думаю, что на Донбассе все кончится гораздо быстрее. Путинский режим пожирает сам себя. Американский Конгресс одобрил практически единогласным голосованием новые санкции против России, а Россия превратилась в изгоя вроде Северной Кореи, и вроде Ирана. Руководство России занимается только вопросами своего личного обогащения. У руководства страны нет никакой идеологии, кроме идеологии личного обогащения и поголовного обмана. Это долго продолжаться не может», - сказал Лойко.
Также ранее сообщалось, что прозаик Олег Полоз рассказал, как на Донбассе живется жителям, имеющим проукраинскую позицию.
Так, он заявил, что на Донбассе осталось много людей с проукраинской позицией. Писатель отметил, что они могут общаться на русском языке, но это не меняет их желания "вернуться назад в Украину".
По словам писателя, очень легко кого-то обвинять и кричать о патриотизме, находясь на мирной территории, а не на Донбассе.
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.