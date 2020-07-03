Український письменник Андрій Кокотюха зробив несподівану заяву про війну на Донбасі

На його думку, військове рішення у відповідь на дії Росії на сході України не принесе позитивного результату. Він зазначив, що Україні не допоможе, якщо дати жорстку відсіч РФ і Путін не відступить, хоча розуміє тільки мову сили.

Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook 2016 року, передає Обозреватель.



"Для авторів теорії про "дати жорстку відсіч, і Путін відступить, бо розуміє лише мову сили". Давно хотів сказати - то все хе*рня, це Україні не допоможе", - заявив письменник.

Письменник порівняв українсько-російський конфлікт з життєвою ситуацією.

"Я вчився в пролетарському районі. У нас там трясли за дрібницю, якщо хтось знає, як це робиться. Звичайно, я замість дрібниці дав відсіч, коли настала моя черга. Після того обходив певні місця десятою дорогою, тому що мені за дану відсіч збиралися мстити "старші". І реально щось зламали, щоб я не подмутив собі знайомство з іншими "старшими". Навіть це не допомагало довго, адже я дав відсіч при всіх, осоромив гопника на очах у його челяді", - пише Кокотюха.

Він підкреслює, що відчув легкість, коли його вороги переключилися на нову жертву. А з часом, зазначає Кокотюха, їх почали відправляти у місця позбавлення волі за скоєні злочини: від наркотиків до групового згвалтування.

"Моя рішуча відсіч, бачте, заспокоїла мою совість, змусила мене поважати себе. Однак гопники не почали від того поважати мене. Вони довгий час хотіли мене знищити. Поки, повторюся, не знайшли іншого", - зазначив Кокотюха.

Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.