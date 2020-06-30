Український прозаїк Андрій Кокотюха висловився про ворогів українського народу

На його думку, українці самі є головними винуватцями кривдниками себе і своєї країни, а зовсім не Путін.

Про це він сказав 2017 року в коментарі Обозревателю.

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"Зовсім не Путін, а самі українці і є головними кривдниками України і самих себе. Тому що я, наприклад, як громадянин України відчуваю себе дуже щасливою людиною. Так як я не граюся в "зраду", а тільки на перемогу", - сказав Кокотюха.

На думку прозаїка, через невисокий рівень добробуту, для багатьох українців поняття щастя безпосередньо залежить від їх фінансового добробуту.

"Але це не зовсім так. З голоду ніхто не помирає. Звичайно ж, є проблеми, є війна, мільйони внутрішніх переселенців, але ж багато хто з них беруть себе в руки і тут починають життя спочатку. А дуже багато шкідників нас опускають вниз, якщо до них прислухатися і радіти з цього приводу. Якщо вважати, що бути нещасними – це наша гідність, то мені дуже шкода українців. Як себе назвеш – таким ти і будеш", - зазначив він.

українці, україна, прапор

Також раніше повідомлялося, що прозаїк Олег Полоз розповів, як на Донбасі живеться жителям, які мають проукраїнську позицію.

Так, він заявив, що на Донбасі залишилося багато людей з проукраїнською позицією. Письменник зазначив, що вони можуть спілкуватися російською мовою, але це не змінює їх бажання "повернутися назад в Україну".

Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.