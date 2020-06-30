Український прозаїк Андрій Кокотюха висловився про ворогів українського народу

На його думку, українці самі є головними винуватцями кривдниками себе і своєї країни, а зовсім не Путін.

Про це він сказав 2017 року в коментарі Обозревателю.



"Зовсім не Путін, а самі українці і є головними кривдниками України і самих себе. Тому що я, наприклад, як громадянин України відчуваю себе дуже щасливою людиною. Так як я не граюся в "зраду", а тільки на перемогу", - сказав Кокотюха.

На думку прозаїка, через невисокий рівень добробуту, для багатьох українців поняття щастя безпосередньо залежить від їх фінансового добробуту.

"Але це не зовсім так. З голоду ніхто не помирає. Звичайно ж, є проблеми, є війна, мільйони внутрішніх переселенців, але ж багато хто з них беруть себе в руки і тут починають життя спочатку. А дуже багато шкідників нас опускають вниз, якщо до них прислухатися і радіти з цього приводу. Якщо вважати, що бути нещасними – це наша гідність, то мені дуже шкода українців. Як себе назвеш – таким ти і будеш", - зазначив він.

Також раніше повідомлялося, що прозаїк Олег Полоз розповів, як на Донбасі живеться жителям, які мають проукраїнську позицію.

Так, він заявив, що на Донбасі залишилося багато людей з проукраїнською позицією. Письменник зазначив, що вони можуть спілкуватися російською мовою, але це не змінює їх бажання "повернутися назад в Україну".

Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.