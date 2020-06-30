Украинский прозаик Андрей Кокотюха высказался о врагах украинского народа
По его мнению, украинцы сами являются главными виновниками обидчиками себя и своей страны, а совсем не Путин.
Об этом он сказал 2017 года в комментарии Обозревателю.
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"Совсем не Путин, а сами украинцы и есть главными обидчиками Украины и самих себя. Потому что я, например, как гражданин Украины чувствую себя очень счастливым человеком. Так как я не играюсь в "зраду", а только в "перемогу", - сказал Кокотюха.
По мнению прозаика, из-за невысокого уровня благосостояния, для многих украинцев понятие счастья напрямую зависит от их финансового благосостояния.
"Но это не совсем так. С голоду никто не умирает. Конечно же, есть проблемы, есть война, миллионы внутренних переселенцев, но ведь многие из них берут себя в руки и тут начинают жизнь сначала. А очень много вредителей нас опускают вниз, если к ним прислушиваться и радоваться по этому поводу. Если считать, что быть несчастными – это наше достоинство, то мне очень жаль украинцев. Как себя назовешь – таким ты и будешь", — отметил он.
Также ранее сообщалось, что прозаик Олег Полоз рассказал, как на Донбассе живется жителям, имеющим проукраинскую позицию.
Так, он заявил, что на Донбассе осталось много людей с проукраинской позицией. Писатель отметил, что они могут общаться на русском языке, но это не меняет их желания "вернуться назад в Украину".
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.