Украинский прозаик Андрей Кокотюха высказался о врагах украинского народа

По его мнению, украинцы сами являются главными виновниками обидчиками себя и своей страны, а совсем не Путин.

Об этом он сказал 2017 года в комментарии Обозревателю.



"Совсем не Путин, а сами украинцы и есть главными обидчиками Украины и самих себя. Потому что я, например, как гражданин Украины чувствую себя очень счастливым человеком. Так как я не играюсь в "зраду", а только в "перемогу", - сказал Кокотюха.

По мнению прозаика, из-за невысокого уровня благосостояния, для многих украинцев понятие счастья напрямую зависит от их финансового благосостояния.

"Но это не совсем так. С голоду никто не умирает. Конечно же, есть проблемы, есть война, миллионы внутренних переселенцев, но ведь многие из них берут себя в руки и тут начинают жизнь сначала. А очень много вредителей нас опускают вниз, если к ним прислушиваться и радоваться по этому поводу. Если считать, что быть несчастными – это наше достоинство, то мне очень жаль украинцев. Как себя назовешь – таким ты и будешь", — отметил он.





Также ранее сообщалось, что прозаик Олег Полоз рассказал, как на Донбассе живется жителям, имеющим проукраинскую позицию.

Так, он заявил, что на Донбассе осталось много людей с проукраинской позицией. Писатель отметил, что они могут общаться на русском языке, но это не меняет их желания "вернуться назад в Украину".

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.