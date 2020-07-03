Украинский писатель Андрей Кокотюха сделал неожиданное заявление о войне на Донбассе

По его мнению, военное решение в ответ на действия России на востоке Украины не принесет положительного результата. Он отметил, что Украине не поможет, если дать жесткий отпор РФ и Путин не отступит, хотя понимает только язык силы.

Об этом он рассказал на своей станице в Facebook 2016 года, передает Обозреватель.



"Для авторов теории о "дать жесткий отпор, и Путин отступит, ибо понимает только язык силы". Давно хотел сказать - то все х*рня, это Украине не поможет", - заявил писатель.

Писатель сравнил украинско-российский конфликт с житейской ситуацией.

"Я учился в пролетарском районе. У нас там трясли мелочь, если кто знает, как это делается. Конечно, я вместо мелочи дал отпор, когда наступила моя очередь. После того обходил определенные места десятой дорогой, потому что мне за данный отпор собирались мстить "старшие". И реально что-то бы сломали, чтобы я не подмутил себе знакомство с другими "старшими". Даже это не помогало долго, ведь отпор я дал при всех, посрамил гопника на глазах у его челяди", - пишет Кокотюха.

Он подчеркивает, что почувствовал легкость, когда его враги переключились на новую жертву. А со временем, отмечает Кокотюха, их начали отправлять в места лишения свободы за совершенные преступления: от наркотиков до группового изнасилования.

"Мой решительный отпор, видите ли, успокоил мою совесть, заставил меня себя уважать. Однако гопники не начали от того уважать меня. Они долгое время хотели меня уничтожить. Пока, повторюсь, не нашли другого", - отметил Кокотюха.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.