Спроба прикрасити під'їзд будинку портретом Йосипа Сталіна закінчилася для московського пенсіонера фатально

Про інцидент, який стався в столиці РФ, повідомили росЗМІ, передає Politeka.net.

За інформацією журналістів, трагедія трапилася в будинку, розташованому в Борисовському проїзді.

«64-річний чоловік відправився на сходову клітку з драбиною і молотком, щоб повісити портрет вождя радянської епохи. Однак коли він вішав портрет Сталіна на цвях, він оступився, втратив рівновагу і впав з драбини. З серйозними ушкодженнями голови його доставили в лікарню, де медики протягом декількох тижнів намагалися врятувати йому життя», – повідомляється в пресі.

Лікарі діагностували у чоловіка відкриту черепно-мозкову травму, множинні переломи черепа та крововиливи. Всі зусилля фахівців виявилися безуспішними, і пенсіонер помер від отриманих травм.

Зазначається, що перед смертю чоловік встиг розповісти сестрі про те, як він отримав такі каліцтва. Зараз всі деталі трагедії з'ясовує поліція.

Раніше ми писали про те, що окупанти вирішили в центрі Донецька знести пам'ятник Тарасу Шевченку і замість нього встановити фігуру Сталіна.

За інформацією джерел, близьких до ватажка бойовиків Дениса Пушиліна, сепаратисти хочуть встановити Сталіна «розміром зі статую Свободи».

Зараз у «республіці» збирають підписи про встановлення цього пам'ятника. Автором петиції вказаний директор залізничного вокзалу Донецька Максим Козловський.

Однак сподівання окупантів на те, що скульптура «прикрасить» центр Донецька, можуть бути марними, оскільки і в Кремлі, і в самій «ДНР» є чимало противників такого кроку. Більш того, у «республіці» немає технологій і фахівців по створенню таких масивних постаментів, а також скульптора, здатного створити Сталіна вагою в тонну з граніту чи бронзи. У свій час для створення пам'ятника Шевченку використовували 700 кілограмів бронзи.

Нагадаємо, після Донецька окупанти присвоїли ім'я Сталіна ще одному великому місту.

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