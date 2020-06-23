Попытка украсить подъезд дома портретом Иосифа Сталина закончилась для московского пенсионера фатально

Об инциденте, который произошел в столице РФ, сообщили росСМИ, передает Politeka.net.

По информации журналистов, трагедия случилась в доме, расположенном в Борисовском проезде.

Сталин

«64-летний мужчина отправился на лестничную клетку с лестницей и молотком, чтобы повесить портрет вождя советской эпохи. Однако когда он вешал портрет Сталина на гвоздь, он оступился, потерял равновесие и упал с лестницы. С серьезными повреждениями головы его доставили в больницу, где врачи в течение нескольких недель пытались спасти ему жизнь», – сообщается в прессе.

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Врачи диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы черепа и кровоизлияния. Все усилия людей в белых халатах оказались безуспешными, и пенсионер скончался от полученных травм.

Отмечается, что перед смертью мужчина успел рассказать сестре о том, как он получил такие увечья. Сейчас все детали трагедии выясняет полиция.

реанимация,

Ранее мы писали о том, что оккупанты решили в центре Донецка снести памятник Тарасу Шевченко и вместо него установить фигуру Сталина.

По информации источников, близких к главарю боевиков Денису Пушилину, сепаратисты хотят установить Сталина «размером со статую Свободы».

Сейчас в «республике» собирают подписи об установке этого памятника. Автором петиции указан директор железнодорожного вокзала Донецка Максим Козловский.

Сталин, памятник

Однако чаяния оккупантов на то, что скульптура «украсит» центр Донецка, могут быть напрасными, поскольку и в Кремле, и в самой «ДНР» есть немало противников такого шага. Более того, в «республике» нет технологий и специалистов по созданию таких массивных постаментов, а также скульптора, способного создать Сталина весом в тонну из гранита или бронзы. В свое время для создания памятника Шевченко использовали 700 килограммов бронзы.

Напомним, после Донецка оккупанты присвоили имя Сталина еще одному крупному городу.

Как сообщала Politeka, "Донбасс должен войти в Россию": Чичерина приказала боевикам отомстить Украине.

Также Politeka писала, что в РФ внезапно признали "ЛНР" частью Украины: что сообщают каналы пропагандистов.