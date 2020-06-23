Попытка украсить подъезд дома портретом Иосифа Сталина закончилась для московского пенсионера фатально

Об инциденте, который произошел в столице РФ, сообщили росСМИ, передает Politeka.net.

По информации журналистов, трагедия случилась в доме, расположенном в Борисовском проезде.

«64-летний мужчина отправился на лестничную клетку с лестницей и молотком, чтобы повесить портрет вождя советской эпохи. Однако когда он вешал портрет Сталина на гвоздь, он оступился, потерял равновесие и упал с лестницы. С серьезными повреждениями головы его доставили в больницу, где врачи в течение нескольких недель пытались спасти ему жизнь», – сообщается в прессе.

Врачи диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы черепа и кровоизлияния. Все усилия людей в белых халатах оказались безуспешными, и пенсионер скончался от полученных травм.

Отмечается, что перед смертью мужчина успел рассказать сестре о том, как он получил такие увечья. Сейчас все детали трагедии выясняет полиция.

Ранее мы писали о том, что оккупанты решили в центре Донецка снести памятник Тарасу Шевченко и вместо него установить фигуру Сталина.

По информации источников, близких к главарю боевиков Денису Пушилину, сепаратисты хотят установить Сталина «размером со статую Свободы».

Сейчас в «республике» собирают подписи об установке этого памятника. Автором петиции указан директор железнодорожного вокзала Донецка Максим Козловский.

Однако чаяния оккупантов на то, что скульптура «украсит» центр Донецка, могут быть напрасными, поскольку и в Кремле, и в самой «ДНР» есть немало противников такого шага. Более того, в «республике» нет технологий и специалистов по созданию таких массивных постаментов, а также скульптора, способного создать Сталина весом в тонну из гранита или бронзы. В свое время для создания памятника Шевченко использовали 700 килограммов бронзы.

Напомним, после Донецка оккупанты присвоили имя Сталина еще одному крупному городу.

Как сообщала Politeka, "Донбасс должен войти в Россию": Чичерина приказала боевикам отомстить Украине.

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