Рок-певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР", отличилась очередным призывом для боевиков

Российская рок-певица Юлия Чичерина считает, что Донбасс должен обязательно войти в состав России, ведь таким было желание умершего главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Она считает, что лишь так можно "спасти" самопровозглашенные "Л/ДНР" от Украины. По ее словам, это наименее болезненный способ для так называемых республик.

"Донбасс осиротел, и, боюсь, без Бати (прозвище Захарченко. - прим. ред.) трудно будет построить действительно народную республику. Курс меняется, и теперь самое безболезненное для народа Донбасса было бы войти в состав России", - заявила соратница террористов "Л/ДНР", приказав боевикам отомстить Украине.

По ее словам, Донбасс не особо отличается от России, поэтому якобы ему будет легко войти в состав РФ.

"Мне бы это очень хотелось. Думаю, большинство живущих там более русские, чем мы", - подытожила пособница террористов Чичерина.

Также ранее сообщалось, что Чичерина заявила якобы причиной ухудшения отношений между украинцами и россиянами стали американцы.

В то же время она считает украинцев "своими". Она уверена, что вся Украина станет российской. Также рок-исполнительница считает, что РФ готова "принять" оккупированные украинские территории, ведь "другого выхода нет".

Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.

Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.