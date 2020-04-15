Россия, которая ведет агрессивную политику против других стран, "защищает Господа"

Такое заявление сделала скандальная российская певица Юлия Чичерина одному из пропагандистских каналов.

По ее словам, "Русь — это святая рать".



«На Земле всего два процента русских, и мы владеем большей частью суши. Мы охраняем ее от того, чтобы наших китов не порубили, чтобы все наши недра не выпотрошили и не проели, как они там… чем они там занимаются… Русь — это святая рать вообще, она здесь на Земле для того, чтобы противостоять злу, чтобы зло не победило добро! В целом справляемся! Мы защищаем Господа, веру! Защитники веры!» — заявила она.

Стоит отметить, что Чичерина активно поддерживает террористов "Л/ДНР".

Ранее она заявила, что причиной ухудшения отношений между украинцами и россиянами стали американцы.



В то же время она считает украинцев "своими".

"Однако все они наши. Просто у них произошел такой п*ндосский выверт мозга. Я была в Украине до войны. Существуют небольшие отличия – на севере России, чтобы начать танцевать, зрителям нужно выпить. А украинцы сразу заводятся, начинают женщин в небо кидать. А так все одинаковы", - заявила певица.

Кроме того, она уверена, что вся Украина станет российской. Также рок-исполнительница считает, что РФ готова «принять» оккупированные украинские территории, ведь "другого выхода нет".

Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.

Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.