Известный украинский режиссер и лауреат "Каннского кинофестиваля" Сергей Лозница сделал неожиданное заявление о России

Он заявил, что в России все остается точно так, как при советском диктаторе Иосифе Сталине. По его словам, Россия совершенно не изменилась, застряв в процессах 1920-х годах.

Об этом он рассказал 2018 года в интервью "Медузе".

"Что, собственно, изменилось с того времени? А ничего не изменилось в России. Все те же процессы, выстроенные, как спектакли с предсказуемым результатом. Все тот же государственный террор, направленный прямым и косвенным образом на разные группы населения. Если почитать воспоминания участников нынешних процессов или воспоминания тех, кто попал в ЧК в начале 1920-х, они же по сути ничем не отличаются", — сказал режиссер.

По его словам, тогда в России была налажена система беззакония, которая действует и по сей день.

"Поразительно, что участники этой системы беззакония не делают никаких выводов для себя. Ну хотя бы посмотрели, как складывалась судьба прокуроров, судей, как закончил свои дни, например, Крыленко. До войны в Украине в России было восемь прокуроров. Ни один не умер своей смертью. Ложь — это нож обоюдоострый. Из лжи, как мы знаем из формальной логики, следует все что угодно", — добавил Лозница.

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