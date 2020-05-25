Український режисер і лауреат "Каннського кінофестивалю" Сергій Лозниця пояснив війну на Донбасі

На його думку, той факт, що люди на пострадянському просторі продовжують жити зі шлейфом Радянського Союзу, від якого будуть позбавлятися ще досить довго. А радянська спадщина не викорінена і активно переслідує людей.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Українській правді в 2018 році.

"Основна причина в тому, що ми ще продовжуємо жити зі шлейфом Радянського Союзу. Незважаючи на те, що змінили паспорти, люди залишилися все тими ж радянськими громадянами. І ми будемо ще дуже довго позбавлятися від цього шлейфу. З цього виходити ще дуже довго", - зазначив він.

Однак причина того, що сталося на Донбасі, на думку Лозниці, не одна, їх - ціла сукупність.

"Задумайтеся про історію СРСР – скільки пролитої крові, убитих людей, скелетів у шафі – в кожному поколінні? Я, наприклад, не дуже добре знаю історію своєї родини далі другого покоління. І таких, як я, дуже багато. Ми були вирвані з культурного контексту, і тепер не знаємо, що з цим робити", - зауважив режисер.

"В СРСР одна частина країни була вбивцями або вертухаями, а інша – убиваємими або ув'язненими. І коли впав сталінський режим, всіх відпустили, але колишні ув'язнені не дійшли своїм мучителям і не пред'явили їм нічого. Абсолютно. А без будь-якої рефлексії не можна рухатися далі і розвиватися. Наприклад, дані опитувань у Росії показують, що серед населення зростає позитивне ставлення до Сталіна. Україну переслідує радянська спадщина, яка досі не викорінена на Донбасі", - додав Лозниця.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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