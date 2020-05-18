Український режисер, лауреат "Канського кінофестивалю", Сергій Лозниця висловився про жителів Донбасу

Так, на його думку на заході і на сході України живуть однакові люди, між якими провели межу. Їх різниця полягає лише в тому, як довго в їх місцевості панував тоталітарний режим, і яка була його ступінь знищення всього живого.

Про це він розповів журналістам Сьогодні.Lifestyle в інтерв'ю 2018 року.

"Дивно думати, що на окупованій території Донбаса живуть інші люди, і це тільки тому, що хтось провів межу. На всьому пострадянському просторі важливу роль відіграє питання ступеня прояву всіх цих людських якостей. Чим далі на схід, тим більше вони проявляється в людях, і навпаки, чим далі на захід, тим менше. Також все залежить від того, як довго тоталітарний режим був присутній на території країни", - зазначив він.

За словами режисера, західній Україні в післявоєнні роки пощастило більше, адже ступінь знищення моралі на цих територіях не була настільки "дикою", як на сході.

"Ступінь знищення не була настільки дикою і жорстокою у післявоєнні роки, як каток, який пройшовся по східній Україні і по всьому радянському просторі в довоєнний час…", - додав він.

При цьому, як підкреслив Лозниця, "викорчували" на сході не всі.

"Збереглися люди, які пам'ятали, як можна жити трошки інакше, і ось ця пам'ять дала нові паростки. До того ж, не всі "викорчували", і щось почало проявлятися, жити далі. Але зараз ми знову стикаємося з тією силою, яка хоче знову загнати все під каток", - підсумував він.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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