Украинский режиссер, лауреат "Канского кинофестиваля", Сергей Лозница высказался о жителях Донбасса

Так, по его мнению на западе и на востоке Украины живут одинаковые люди, между которыми провели черту. Их разница заключается лишь в том, как долго в их местности царил тоталитарный режим, и какова была его степень уничтожения всего живого.

Об этом он рассказал журналистам Сегодня.Lifestyle в интервью 2018 года.

"Странно думать, что на оккупированной территории Донбасса живут другие люди, и это только потому, что кто-то провел черту. На всем постсоветском пространстве важную роль играет вопрос степени проявления всех этих человеческих качеств. Чем дальше на восток, тем больше они проявляется в людях, и наоборот, чем дальше на запад, тем меньше. Также все зависит от того, как долго тоталитарный режим присутствовал на территории страны", - указал он.

По словам режиссера, западной Украине в послевоенные годы повезло больше, ведь степень уничтожения морали на этих территориях не была настолько "дикой", как на востоке.

"Степень уничтожения не была настолько дикой и жестокой в послевоенные годы, как каток, который прошелся по восточной Украине и по всем советском пространстве в довоенное время…", - добавил он.

При этом, как подчеркнул Лозница, "выкорчевали" на востоке не все.

"Сохранились люди, которые помнили, как можно жить немножко иначе, и вот эта память дала новые ростки. К тому же, не все "выкорчевали", и что-то начало проявляться, жить дальше. Но мы сейчас опять сталкиваемся с той силой, которая хочет вновь загнать все под каток", - подытожил он.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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