Украинский режиссер и лауреат "Каннского кинофестиваля" Сергей Лозница объяснил войну на Донбассе

По его мнению, тот факт, что люди на постсоветском пространстве продолжают жить со шлейфом Советского Союза, от которого избавляться будут еще довольно долго. А советское наследие не изжито и активно преследует людей.

Такое мнение он высказал в интервью Украинской правде в 2018 году.

"Основная причина в том, что мы еще продолжаем жить со шлейфом Советского Союза. Несмотря на то, что поменяли паспорта, люди остались все теми же советскими гражданами. И мы будем еще очень долго избавляться от этого шлейфа. Из этого выходить еще очень долго", - отметил он.

Однако причина случившегося на Донбассе, по мнению Лозницы, не одна, их - целая совокупность.

"Задумайтесь об истории СССР – сколько пролитой крови, убитых людей, скелетов в шкафу – в каждом поколении? Я, например, не очень хорошо знаю историю своей семьи дальше второго поколения. И таких, как я, очень много. Мы были вырваны из культурного контекста, и теперь не знаем, что с этим делать", - заметил режиссер.

"В СССР одна часть страны была убийцами или вертухаями, а другая – убиваемыми или заключенными. И когда пал сталинский режим, всех отпустили, но бывшие заключенные не пришли к своим мучителям и не предъявили им ничего. Абсолютно. А без какой-либо рефлексии нельзя двигаться дальше и развиваться. К примеру, данные опросов в России показывают, что среди населения растет положительное отношение к Сталину. Украину преследует советское наследие, которое до сих пор не изжито на Донбассе", - добавил Лозница.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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