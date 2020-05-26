Відомий режисер і лауреат "Каннського кінофестивалю" Сергій Лозниця жорстко пройшовся по росіянам

На його думку, саме "Кримінальний менталітет" і небажання утворюватися є головною проблемою росіян.

Таку думку висловив український режисер Сергій Лозниця 2018 року в інтерв'ю британському виданню The Guardian , передає "Стрічка.ру".

Так, він назвав російську історію замкнутим колом, вибратися з якого заважає "кримінальний мозок і кримінальний менталітет". За його словами, неможливо дати освіту людям, які не хочуть утворюватися.

"Дуже складно змінити менталітет Росії. Велике питання полягає в тому, як дати освіту людям, які не хочуть вчитися", — сказав Лозниця.

Раніше Сергій Лозниця висловився про жителів Донбасу.

Так, на його думку на заході і на сході України живуть однакові люди, між якими провели межу. Їх різниця полягає лише в тому, як довго в їх місцевості панував тоталітарний режим, і яка була його ступінь знищення всього живого.

"Основна причина в тому, що ми ще продовжуємо жити зі шлейфом Радянського Союзу. Незважаючи на те, що поміняли паспорти, люди залишилися все тими ж радянськими громадянами. І ми будемо ще дуже довго позбавлятися від цього шлейфу. З цього виходити ще дуже довго", - зазначив він.

Однак причина того, що сталося на Донбасі, на думку Лозниці, не одна, їх - ціла сукупність.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Маршал налякав світ військовою міццю Росії.

Також Politeka писала, що Лесь Подерв’янський розніс “Квартал 95″ без Зеленського.