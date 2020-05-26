Известный режиссер и лауреат "Каннского кинофестиваля" Сергей Лозница жестко прошелся по россиянам

По его мнению, именно "Криминальный менталитет" и нежелание образовываться является главной проблемой россиян.

Такое мнение выразил украинский режиссер Сергей Лозница 2018 года в интервью британскому изданию The Guardian , передает "Лента.ру".

Так, он назвал российскую историю замкнутым кругом, выбраться из которого мешает "криминальный мозг и криминальный менталитет". По его словам, невозможно дать образование людям, которые не хотят образовываться.

"Очень сложно изменить менталитет России. Большой вопрос заключается в том, как дать образование людям, которые не хотят образовываться", — сказал Лозница.

Ранее Сергей Лозница высказался о жителях Донбасса.

Так, по его мнению на западе и на востоке Украины живут одинаковые люди, между которыми провели черту. Их разница заключается лишь в том, как долго в их местности царил тоталитарный режим, и какова была его степень уничтожения всего живого.

"Основная причина в том, что мы еще продолжаем жить со шлейфом Советского Союза. Несмотря на то, что поменяли паспорта, люди остались все теми же советскими гражданами. И мы будем еще очень долго избавляться от этого шлейфа. Из этого выходить еще очень долго", - отметил он.

Однако причина случившегося на Донбассе, по мнению Лозницы, не одна, их - целая совокупность.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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