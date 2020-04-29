«Переименование» Донецка в Сталино и временное добавление к названию Цхинвали названия «Сталинир» – четко спланированная операция Кремля

Такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал известный украинский политтехнолог и политолог Алексей Голобуцкий, передает Politeka.net.

«На марионеточных режимах и полностью подконтрольных территориях с минимальным населением Кремль апробирует реанимацию сталинизма. При этом изучает реакцию на своей территории. Если все пойдет хорошо - то эпидемия сталинского империализма распространится и на РФ», – пишет он.

По мнению Голобуцкого, это – «прекрасная идеологическая основа для агрессивного государства с нищим населением, потому что вся экономика работает на военку».

«Как синхронно работают российские марионеточные режимы», «Вскоре все аннексированые и оккупированные территории будут носить имя палача народов?», «Это заразнее вируса», «Текст у всех под копирку. Видно, спустили из Кремля. Или же пытаются выслужиться», – пишут в комментариях.

Как известно, главарь «ДНР» Денис Пушилин, подконтрольный Кремлю, подписал «указ» о переименовании оккупированного Донецка. Боевики теперь будут использовать его предыдущее название «город Сталино».

Аналогичным «указом» уже ранее оконфузился главарь «ЛНР» Леонид Пасечник. Соответствующее распоряжение он подписал еще 16 апреля.

Согласно документу, города Луганска больше нет - оккупанты назвали его Ворошиловградом, как в советские времена. При этом в «указе» отмечается, что название «Ворошиловград» будет использоваться наравне с «Луганском» во время мероприятий, посвященных Второй мировой войне.

В свою очередь так называемый «президент» Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ, который позволяет использовать старое название столицы республики Сталинир во время мероприятий, связанных с ВОВ.

«Установить в качестве символа города Цхинвал наименование «город Сталинир», используемое наряду с наименованием «город Цхинвал», – говорится в указе.

Напомним, Путина причислили к "святым".

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