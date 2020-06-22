Відомий письменник Олександр Ірванець висловився про російську мову в Україні

Так, він заявив, що не може чітко провести межу між російськомовними і україномовними жителями України. Однак у цьому контексті, він вказав на показовий випадок. Про це письменник розповів 2018 року в інтерв'ю Укріноформу.

"Напевно, якщо ти українець, ти мусиш говорити українською. Крім української, ти можеш знати інші мови, зокрема російську, але українську ти мусиш знати насамперед. Я нещодавно читав в інтернеті про випадок, коли у Польщі затримали злочинців з українських східних регіонів. І оскільки вони громадяни України, їм надали українського перекладача, а вони сказали: "Ми не розуміємо української", після чого йшлося, насамперед, не про в'язницю, а про депортацію", - повідав він.

Крім того, він вказав на те, що ті люди яро ненавидять свою країну і чомусь вважали Україну "країною б*дла".

"Вони почали російською мовою кричати: "Не треба, тільки не висилайте нас в Україну, це країна б*дла", і старенький суддя, який ще вчився у часи, коли іноземним була російська, зібрав до купи свої російські слова, і сказав їм: слухайте, я ще не зустрічав людей, які б так ненавиділи свою землю", - зазначив письменник.

В цьому інциденті Ірванець вказав на вельми показовий момент.

"...Я не чув, щоб хтось українською говорив "не висилайте мене в Україну, це країна б*дла", ці слова були сказані російською", - підсумував він.

Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.