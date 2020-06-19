Відомий український письменник Олександр Ірванець зробив несподівану заяву про Захід
За його словами, на Заході відкрито симпатизують Росії і її лідерові Володимиру Путіну, тому що він "проти США".
Таку думку він висловив 2018 року в інтерв'ю Укрінформу.
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За його словами, "в цілому, Європа дуже русопетська, русофільська". Він також зауважив, що їм подобається РФ через те, що вони отримують задоволення, коли хтось ненавидить Америку і виступає проти неї.
"Вони проти Америки, тому що це дві сили - Європа і Америка, Старий світ і Новий світ, і якщо хтось проти Америки, то він Європі подобається. Тому вони симпатизують Росії, симпатизують Путіну, щоб бризнути в бік Америки", - вважає письменник.
У той же час, за його словами, українські книги почали вже пробиватись на європейський книжковий ринок.
Також раніше повідомлялося, що Сергій Жадан висловився про третій Майдан в Україні.
За його словами, розмови про третій Майдан в Україні небезпідставні. Більше того, історія свідчить про те, що регулярні революції в країні – це вже закономірність.
"Я думаю, що можлива (революція. – прим. ред.) і не одна в Україні. Зараз всі говорять про третій новий Майдан, забуваючи, що вся історія новітньої України – це вуличні протести, це масові виступи, які фактично і дають поштовхи руху державі", – підкреслив він.
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