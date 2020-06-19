Известный украинский писатель Александр Ирванец сделал неожиданное заявление о Западе

По его словам, на Западе открыто симпатизируют России и ее лидеру Владимиру Путину, потому что он "против США".

Такое мнение он высказал 2018 года в интервью Укринформу.

По его словам, "в целом, Европа очень русопетская, русофильская". Он также заметил, что им нравится РФ из-за того, что они получают удовольствие, когда кто-то ненавидит Америку и выступает против нее.

"Они против Америки, потому что это две силы - Европа и Америка, Старый мир и Новый мир, и если кто-то против Америки, то он Европе нравится. Поэтому они симпатизируют России, симпатизируют Путину, чтобы брызнуть в сторону Америки", - считает писатель.

В то же время, по его словам, украинские книги начали уже пробиваться на европейский книжный рынок.

Также ранее сообщалось, что Сергей Жадан высказался о третьем Майдане в Украине.

По его словам, разговоры о третьем Майдане в Украине небезосновательны. Более того, история свидетельствует о том, что регулярные революции в стране – это уже закономерность.

"Я думаю, что возможна (революция. – прим. ред.) и не одна в Украине. Сейчас все говорят о третьем новом Майдане, забывая, что вся история новейшей Украины – это уличные протесты, это массовые выступления, которые фактически и дают толчки движения государству", – подчеркнул он.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.



