Известный писатель Александр Ирванец высказался об российском языке в Украине

Так, он заявил, что не может четко провести границу между русскоязычными и украиноязычными жителями Украины. Однако в этом контексте, он указал на показательный случай. Об этом писатель рассказал 2018 года в интервью Укриноформу.

"Наверное, если ты украинец, ты должен говорить на украинском. Кроме украинского, ты можешь знать другие языки, в частности русский, но украинский ты должен знать в первую очередь. Я недавно читал в интернете о случае, когда в Польше задержали преступников из украинских восточных регионов. И поскольку они граждане Украины, им предоставили украинского переводчика, а они сказали: "Мы не понимаем по-украински", после чего говорилось, прежде всего, не о тюрьме, а о депортации", - поведал он.

Кроме того, он указал на то, что те люди яро ненавидят свою страну и почему-то посчитали Украину "страной б*дла".

"Они начали на русском языке кричать: "Не надо, только не высылайте нас в Украину, это страна б*дла", и старенький судья, который еще учился во времена, когда иностранным был русский, собрал в кучу свои русские слова, и сказал им: слушайте, я еще не встречал людей, которые бы так ненавидели свою землю", - отметил писатель.

В этом инциденте Ирванец указал на весьма показательный момент.

"...Я не слышал, чтобы кто-то на украинском говорил "не высылайте меня в Украину, это страна б*дла", эти слова были сказаны на русском", - подытожил он.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.