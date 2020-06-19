Російський режисер Андрій Кончаловський зробив досить суперечливу заяву про президента РФ Володимира Путіна і Європі

За його словами, президент РФ Володимир Путін хотів, щоб країна увійшла в європейський ареал, проте Захід відкинув Росію. Крім того, він вважає, що Володимир Путін був головним західником в країні, однак розчарувався в Європі.

Таку думку скандальний режисер висловив 2016 року в інтерв'ю Медузи.

"Росія дійсно намагалася увійти в європейський ареал. Така була ідея Путіна, який, звичайно, найбільший в Росії європеєць за своїм переконанням. Але Захід відкинув Росію, відкинув Путіна, тому що ми їм не потрібні сильними, а потрібні розваленою, як у часи перебудови: чудова країна з повним гівном навколо і убогою армією. Путін це зрозумів. І іншого виходу, крім як будувати армію і шукати союзників на Сході, у нього не залишилося", – зазначив він.

Режисер додав, що раніше теж був західником і думав, що у Росії один шлях – на Захід.

"Європа на межі катастрофи — це, здається, абсолютно зрозуміло. Причини катастрофи в те, що, як виявилося, не у главу кута ставити права людини. Права людини можуть розглядатися тільки в згідно із його обов'язками. Вони відмовилися від традиційних європейських, а значить, християнських, цінностей", – підкреслив Кончаловський.

Він додав, що після того, як Путін очолив країну, його ідеї видозмінилися під тиском внутрішніх і зовнішніх обставин.

"Зусилля Путіна насамперед були спрямовані на запобігання розпаду РФ. Я взагалі уявити собі не можу, як йому все це вдалося. У Путіна як у західника, як у людини, який чудово говорить німецькою і знає світову культуру, звичайно, були ілюзії, що Росії треба повертатися в Європу. Але в Європі йому сказали: "А ви хто такий взагалі? Ми вас не чекали", – розповів режисер.

Нагадаємо, що Кончаловський повідав, хто порушив "сімейну ідилію" України і РФ.

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