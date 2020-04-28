Кінорежисер Андрій Кончаловський висловився про відносини РФ і України

За його словами, Україна обрала неправильний шлях.

"На мій погляд, ліберальна європейська думка веде до прірви тільки тому, що вона фетишизувала права. Це шлях в пекло. Я в цьому сенсі мракобіс і ватник", - зазначив він.

Крім того, режисер впевнений, що конфлікт між країнами затягнеться надовго.

"Надовго ми розсварилися з Україною? Надовго. Але по-іншому не можна. Те, що сьогодні відбувається в Україні, - це ж катастрофа цілої етнічної групи", - вважає він.

Режисер переконаний, що "українці помиляються".

"Це страшна жертва, яку приносить зараз український народ своєї етнічної цілісності. Цей маятник повинен піти до межі, а потім відкотитися назад. Він обов'язково повернеться назад. Ми одна етнічна цілість, з якимись культурними різницями. Те, що сьогодні відбувається в Україні, - трагічна помилка", - переконаний режисер.

Раніше, в одному з інтерв'ю, режисер висловив думку, що Україна все ж не зможе без Росії.

"Україна завжди була і буде з Росією. Це ілюзія. Україна ніколи не зможе жити без Росії. Вона не витримає. Я більше скажу: Росія без України не витримає, а Україна без Росії − не виживе. Ми − один народ", - зазначив він.

Треба відзначити, що раніше Кончаловський стверджував, що конфлікт між Україною і Росією має глобальний підтекст, а Путін тут не при справах.

Більш того, він упевнений, це війна в одній родині, яка обов'язково закінчиться миром.

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