Кинорежиссер Андрей Кончаловский высказался об отношениях РФ и Украины

По его словам, Украина выбрала неверный путь.

"На мой взгляд, либеральная европейская мысль ведет к пропасти только потому, что она фетишизировала права. Это путь в ад. Я в этом смысле мракобес и ватник", - отметил он.

Кроме того, режиссер уверен, что конфликт между странами затянется надолго.

"Надолго ли мы рассорились с Украиной? Надолго. Но по-другому нельзя. То, что сегодня происходит на Украине, - это же катастрофа целой этнической группы", - считает он.

Режиссер убежден, что "украинцы заблуждаются".

"Это страшная жертва, которую приносит сейчас украинский народ своей этнической целостности. Этот маятник должен уйти до предела, а потом откатиться назад. Он обязательно вернется назад. Мы одна этническая целость, с какими-то культурными разницами. То, что сегодня происходит в Украине, - трагическое заблуждение", - убежден режиссер.

Ранее, в одном из интервью, режиссер высказал мнение, что Украина все же не сможет без России.

"Украина всегда была и будет с Россией. Это иллюзия. Украина никогда не сможет жить без России. Она не выдержит. Я больше скажу: Россия без Украины выдержит, а Украина без России − не выживет. Мы − один народ", - отметил он.

Нужно отметить, что ранее Кончаловский утверждал, что конфликт между Украиной и Россией имеет глобальный подтекст, а Путин тут не при делах.

Более того, он уверен, это война в одной семье, которая обязательно закончится миром.

Напомним, что Ахеджакова вывела на чистую воду пропагандистов Кремля.

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