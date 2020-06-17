Російський режисер Андрій Кончаловський заявив, що величезна частина РФ живе в застарілій системі цінностей

На його думку, ментальність народу не змінюється у зв'язку з тим, що вирішено покінчити з минулим, а розгром Комуністичної партії в Росії не можна називати вдалим політичним рішенням.

Таку думку він висловив 2019 року в інтерв'ю порталу Медуза.

На думку Кончаловського, ментальність народу не змінюється згідно з тим, що "раптом вирішено покінчити з минулим", з яким покінчити неможливо. На думку режисера, вирішувати політичні проблеми в архаїчній країні, якою є Росія, складніше, ніж робити це в Європі.

"Величезна частина Росії живе в архаїчній системі цінностей. У нас язичництво переплетено з комунізмом, а комунізм з православ'ям. І будь-який уряд в Росії, в тому числі нинішній, — це уряд соціально орієнтованої держави... В те, що воно відчуває себе зобов'язаним годувати людей, які не хочуть багато працювати і заробляти, адже цілком задовольняються малим", – розповів він.

Кончаловський додав, що росіяни не хочуть займатися бізнесом і їм не потрібна "свобода".



"Складно змусити людей всупереч їх волі займатися бізнесом. Справа не в тому, що хтось не дає, а в тому, що не треба це російській людині. І бізнес, і свобода ця горезвісна більшості росіян не потрібні. Було б треба, взяли б, як миленькі. Свободу не дають, свободу беруть! А людям це не потрібно. Сподіваюся, ви розумієте, що ми з вами говоримо про націю, а не про громадян в межах Садового кільця", – резюмував він.

Нагадаємо, що Кончаловський повідав, хто порушив "сімейну ідилію" України і РФ.

Як повідомляла Politeka, режисер Кончаловський цинічно поріднив українців з росіянами.

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